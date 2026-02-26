Poche settimane fa Helena Prestes era volata d'urgenza in Brasile per i problemi di salute del padre, con cui in passato ha avuto un rapporto complicato. "Ha avuto un ictus. Io ho scoperto che era in ospedale tramite un giornale perché era senza documenti. Un'amica di mia sorella mi ha girato una foto. Ci sono rimasta malissimo, ero scioccata. Ho iniziato a cercare dove fosse e l'ho trovato", ha spiegato la modella a Verissimo.



Riguardo alla decisione di andare in Brasile nonostante il difficile rapporto con il padre, Helena Prestes ha aggiunto: "È sempre stato un uomo violento. Ero combattuta, è stato un viaggio molto difficile. È stato Javier a convincermi ad andare. Mi ha detto: 'Di papà ce n'è uno solo'. E sono andata da lui in ospedale. Lui entrava e usciva dal coma".