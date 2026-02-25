Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta sono diventati genitori per la seconda volta: è nato Leonardo

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta (Instagram_@sarascape)

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta sono diventati genitori per la seconda volta. Il calciatore ha annunciato sui social la nascita del secondo figlio Leonardo. "Quanto sei bello", ha scritto Nicolò Zaniolo, pubblicando il primo scatto del secondogenito, venuto alla luce il 24 febbraio.



Legati dal 2018, Nicolò Zaniolo, 26 anni, e Sara Scaperrotta, 27 anni, sono diventati genitori per la prima volta nel 2021 con la nascita di Tommaso. La coppia aveva vissuto un momento di crisi durante la gravidanza di Sara, ma dopo la nascita del figlio i due avevano deciso di dare una seconda possibilità al loro amore.

A marzo del 2025 è arrivata la proposta di matrimonio del calciatore. Si sono sposati a febbraio del 2026, poche settimane prima della nascita del secondo figlio.