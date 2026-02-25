Luca Trapanese, il primo abbraccio con la figlia Alba: "Non dimenticherò mai quel giorno"



Nel 2018, Luca Trapanese è diventato papà di Alba, una bimba con sindrome di Down che ha adottato da single. A Verissimo ha ripercorso la loro storia: "Quando mi descrivono come un eroe, che ha adottato la bambina che nessuno voleva, in realtà è sbagliato. È stata la mia vita a portarmi a scegliere la disabilità: a 15 anni il mio migliore amico si è ammalato di melanoma. In quell'occasione non sono scappato dalla verità della vita, ma ho iniziato a fare volontariato. Ho conosciuto la disabilità e me ne sono innamorato con tutta la fatica e la gioia".



All'età di 40 anni, Luca Trapanese ha compilato il modulo per l'affido da consegnare in tribunale: "In Italia i single non possono adottare, ma l'affido è consentito". È stato allora che è arrivata la telefonata che gli ha cambiato la vita: "Ero in vacanza con 20 ragazzi disabili, molti dei quali con sindrome di Down. Conoscevo la sindrome e non ne ero spaventato. Ero più spaventato dal fatto che fosse una femminuccia. Ho pensato: 'Una donna nella mia casa non doveva mai entrare. Diventerà la padrona'. E così è stato". Dopo l'affido, Luca Trapanese è riuscito a ottenere l'adozione: "Quando me l'hanno affidata, ho potuto appellarmi a un articolo di 40 anni fa e ho potuto chiedere l'adozione speciale per un bambino con disabilità".



Nel video sotto, i momenti salienti dell'intervista di Luca Trapanese a Verissimo.