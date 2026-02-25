Luca Trapanese, il primo abbraccio con la figlia Alba: "Non dimenticherò mai quel giorno"

Luca Trapanese ha condiviso sui social il video del suo primo abbraccio con la figlia Alba. "Lei non lo ricorderà, ma io non mi dimenticherò mai di quel giorno che ha cambiato la mia vita", ha scritto nel filmato che riprende il momento in cui ha preso per la prima volta tra le braccia la piccola Alba.
Nel 2018, Luca Trapanese è diventato papà di Alba, una bimba con sindrome di Down che ha adottato da single. A Verissimo ha ripercorso la loro storia: "Quando mi descrivono come un eroe, che ha adottato la bambina che nessuno voleva, in realtà è sbagliato. È stata la mia vita a portarmi a scegliere la disabilità: a 15 anni il mio migliore amico si è ammalato di melanoma. In quell'occasione non sono scappato dalla verità della vita, ma ho iniziato a fare volontariato. Ho conosciuto la disabilità e me ne sono innamorato con tutta la fatica e la gioia".
All'età di 40 anni, Luca Trapanese ha compilato il modulo per l'affido da consegnare in tribunale: "In Italia i single non possono adottare, ma l'affido è consentito". È stato allora che è arrivata la telefonata che gli ha cambiato la vita: "Ero in vacanza con 20 ragazzi disabili, molti dei quali con sindrome di Down. Conoscevo la sindrome e non ne ero spaventato. Ero più spaventato dal fatto che fosse una femminuccia. Ho pensato: 'Una donna nella mia casa non doveva mai entrare. Diventerà la padrona'. E così è stato". Dopo l'affido, Luca Trapanese è riuscito a ottenere l'adozione: "Quando me l'hanno affidata, ho potuto appellarmi a un articolo di 40 anni fa e ho potuto chiedere l'adozione speciale per un bambino con disabilità".
Nel video sotto, i momenti salienti dell'intervista di Luca Trapanese a Verissimo.