Katia Pedrotti, 47 anni, condivide su Instagram alcune foto ricordo insieme al figlio Tancredi in occasione del suo 13esimo compleanno.
A corredo dei teneri scatti madre e figlio, l'influencer sceglie queste parole: "Cara amica che mi stai leggendo ti auguro con tutto il cuore di trovare nella tua vita di mamma un eterno fidanzato e un cuor contento come il mio Tank. In questo tuo 13esimo compleanno ti auguro semplicemente di essere felice e di raggiungere tutti i tuoi sogni! Tancredi ti amo immensamente, la tua mamma".
Tancredi è il secondogenito di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli. La prima figlia della coppia è Matilda, nata il 12 novembre 2007. In occasione del suo 18esimo compleanno, papà Ascanio aveva condiviso sui social una dolce dedica alla figlia: "E sono 18. Ma alla fine, 10, 18, 30, nessuna età mi impedirà di rimanere sempre dietro di te a proteggerti e a spingerti verso quello che cerchi".
Anche mamma Katia aveva pubblicato su Instagram delle foto della figlia, da bambina e altre più recenti, accompagnate da una riflessione: "Nella stragrande maggioranza dei casi, quando scopri che stai per diventare mamma, sogni la figlia femmina. C'è un motivo specifico? Io non lo so, quello che ho sentito chiaramente, e che non scorderò mai, è stata una scossetta quando sei arrivata da me. Dio ha voluto regalarmi non solo una figlia, ma una compagna di vita meravigliosa".
Ospite a Verissimo, Katia Pedrotti aveva ricevuto un toccante videomessaggio da parte dei figli Matilda e Tancredi. Parlando dell'amore per loro, la storica concorrente del Grande Fratello aveva detto: "Sono deliziosi. Fare il genitore non è facile. Quando sono piccoli, magari si è stanchi perché non si dorme, ci si preoccupa per lo svezzamento e cose così, ma secondo me è più difficile quando i figli diventano grandi perché diventa tutto molto più cerebrale, però è una soddisfazione immensa".