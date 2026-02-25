Katia Pedrotti con il figlio Tancredi

A corredo dei teneri scatti madre e figlio, l'influencer sceglie queste parole: "Cara amica che mi stai leggendo ti auguro con tutto il cuore di trovare nella tua vita di mamma un eterno fidanzato e un cuor contento come il mio Tank. In questo tuo 13esimo compleanno ti auguro semplicemente di essere felice e di raggiungere tutti i tuoi sogni! Tancredi ti amo immensamente, la tua mamma".

Tancredi Pacelli e Katia Pedrotti

Tancredi è il secondogenito di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli. La prima figlia della coppia è Matilda, nata il 12 novembre 2007. In occasione del suo 18esimo compleanno, papà Ascanio aveva condiviso sui social una dolce dedica alla figlia: "E sono 18. Ma alla fine, 10, 18, 30, nessuna età mi impedirà di rimanere sempre dietro di te a proteggerti e a spingerti verso quello che cerchi".

Anche mamma Katia aveva pubblicato su Instagram delle foto della figlia, da bambina e altre più recenti, accompagnate da una riflessione: "Nella stragrande maggioranza dei casi, quando scopri che stai per diventare mamma, sogni la figlia femmina. C'è un motivo specifico? Io non lo so, quello che ho sentito chiaramente, e che non scorderò mai, è stata una scossetta quando sei arrivata da me. Dio ha voluto regalarmi non solo una figlia, ma una compagna di vita meravigliosa".