Madri e figli25 febbraio 2026

Katia Pedrotti, la dedica al figlio Tancredi per il compleanno: “Ti auguro semplicemente di essere felice”

Tancredi, il secondogenito di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, compie 13 anni: "Vi auguro di trovare nella vita di mamma un eterno fidanzato e un cuor contento come il mio Tank"
Katia Pedrotti con il figlio TancrediKatia Pedrotti con il figlio Tancredi

Katia Pedrotti, 47 anni, condivide su Instagram alcune foto ricordo insieme al figlio Tancredi in occasione del suo 13esimo compleanno.

A corredo dei teneri scatti madre e figlio, l'influencer sceglie queste parole: "Cara amica che mi stai leggendo ti auguro con tutto il cuore di trovare nella tua vita di mamma un eterno fidanzato e un cuor contento come il mio Tank. In questo tuo 13esimo compleanno ti auguro semplicemente di essere felice e di raggiungere tutti i tuoi sogni! Tancredi ti amo immensamente, la tua mamma".

Tancredi Pacelli e Katia PedrottiTancredi Pacelli e Katia Pedrotti

Tancredi è il secondogenito di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli. La prima figlia della coppia è Matilda, nata il 12 novembre 2007. In occasione del suo 18esimo compleanno, papà Ascanio aveva condiviso sui social una dolce dedica alla figlia: "E sono 18. Ma alla fine, 10, 18, 30, nessuna età mi impedirà di rimanere sempre dietro di te a proteggerti e a spingerti verso quello che cerchi".

Anche mamma Katia aveva pubblicato su Instagram delle foto della figlia, da bambina e altre più recenti, accompagnate da una riflessione: "Nella stragrande maggioranza dei casi, quando scopri che stai per diventare mamma, sogni la figlia femmina. C'è un motivo specifico? Io non lo so, quello che ho sentito chiaramente, e che non scorderò mai, è stata una scossetta quando sei arrivata da me. Dio ha voluto regalarmi non solo una figlia, ma una compagna di vita meravigliosa".


Katia Pedrotti a Verissimo: "Fare il genitore non è facile"

Ospite a Verissimo, Katia Pedrotti aveva ricevuto un toccante videomessaggio da parte dei figli Matilda e Tancredi. Parlando dell'amore per loro, la storica concorrente del Grande Fratello aveva detto: "Sono deliziosi. Fare il genitore non è facile. Quando sono piccoli, magari si è stanchi perché non si dorme, ci si preoccupa per lo svezzamento e cose così, ma secondo me è più difficile quando i figli diventano grandi perché diventa tutto molto più cerebrale, però è una soddisfazione immensa".

