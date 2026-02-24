Alessia Orro dice addio all'amata cagnolona Palmita: "Sei stata la mia vita"

Alessia Orro con Palmita

"Alla mia bambina… - così inizia la commovente dedica scritta da Alessia Orro - Ci hai lasciato troppo presto. Non ero pronta a questo, anche se si dice che non si é mai pronti…. e forse é proprio vero! Sei stata la mia vita, la mia migliore amica e soprattutto la mia bambina . Ricordo il giorno in cui sono andata a sceglierti, era un momento buio della mia vita e appena ti ho visto avevo già capito tutto. Hai reso più bello ogni giorno, mi hai reso una persona migliore e il dolore che sto provando adesso non é sicuramente misurabile! Ti ho amato così tanto e so che anche tu hai fatto lo stesso con me. I tuoi baci sulla mia faccia, i tuoi sorrisi, i tuoi abbracci, il tuo affetto incondizionato".

Palmita, il cane di Alessia Orro

La campionessa prosegue raccontando i momenti difficili che ha affrontato l'adorata cagnolona: "Hai aspettato che tornassi a casa prima di mollare, come se non potessi lasciarmi prima di un ultimo abbraccio, prima di risentire la mia voce. Hai sofferto così tanto nell'ultimo anno, tra le varie operazioni, il cuore, i reni, i polmoni e il cancro , ma nonostante tutto, non hai mai smesso di sorridermi e abbiamo sempre lottato per far sorridere anche a te. Abbiamo sempre sofferto insieme e cercato di superare tutte le cose brutte insieme, fino a ieri, che ormai non potevamo più aiutarti come volevamo. Ti ho accompagnato fino all'ultimo respiro, ti ho abbracciato così forte mentre le mie lacrime ti bagnavano il viso, finché il tuo cuore non ha smesso di battere. Adesso sono sicura che veglierai su di me da lassù, come solo un angelo sa fare. Per sempre mia, Palmita. La tua mamma".

Alessia Orro e Palmita

Alessia Orro racconta a Verissimo un periodo difficile della sua vita

Ospite a Verissimo, Alessia Orro ha raccontato il terribile periodo in cui la sua vita è diventata un incubo a causa di uno stalker. "È iniziato tutto in Nazionale il giorno del mio compleanno. Una persona si è avvicinata a regalarmi un mazzo di fiori, credevo fosse un fan, ho ringraziato e sono andata via. Da lì è iniziato tutto: trovavo sui social messaggi a volte di amore e altre di minacce. Poi ha iniziato a seguirmi ovunque andassi, sempre ubriaco e pericoloso", ha spiegato in studio la pallavolista.

Alessia Orro ha raccontato di non aver denunciato lo stalker nell'immediato e di aver avuto anche una scorta: "Un giorno mi sono svegliata e ho detto: 'Basta non ce la faccio più' e ho rinunciato alla scorta. Mi sono detta: 'Quello che succede succede'. Proprio quel giorno lui è arrivato, ma la polizia è intervenuta prima che io tornassi e potessi vederlo. Da allora non l'ho più visto, non so se sia in prigione, da un lato non voglio saperlo".

La campionessa è riuscita a superare quel periodo difficile anche grazie alla psicoterapia: "È un trauma che cercavo di nascondere, è una cosa che ti lascia cicatrici grandissime".