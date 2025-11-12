Genitori e figli 12 novembre 2025

La primogenita di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli compie 18 anni: "Nessuna età mi impedirà di rimanere sempre dietro di te a proteggerti e a spingerti verso quello che cerchi"

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli festeggiano i 18 anni della figlia Matilda e dedicano sui social dolci parole alla primogenita, nata il 12 novembre 2007. "E sono 18. Ma alla fine, 10, 18, 30, nessuna età mi impedirà di rimanere sempre dietro di te a proteggerti e a spingerti verso quello che cerchi. Tanti auguri piccola grande Maty", scrive sui social il commentatore del Grande Fratello, 51 anni, pubblicando una serie di scatti della figlia. Anche Katia Pedrotti, 47 anni, ha condiviso delle foto della figlia, da bambina e altre più recenti, scrivendo una riflessione: "Nella stragrande maggioranza dei casi, quando scopri che stai per diventare mamma, sogni la figlia femmina. C'è un motivo specifico? Io non lo so, quello che ho sentito chiaramente, e che non scorderò mai, è stata una scossetta quando sei arrivata da me. Dio ha voluto regalarmi non solo una figlia, ma una compagna di vita meravigliosa".

Ascanio Pacelli a Verissimo: "Con Katia abbiamo vissuto una crisi dopo la nascita di nostra figlia"



Ospite a Verissimo, Ascanio Pacelli aveva svelato il segreto dei suoi 20 anni d'amore con Katia Pedrotti. Il commentatore del Grande Fratello aveva rivelato di aver vissuto con la moglie un momento di crisi proprio dopo la nascita della prima figlia. "Quando è nata mia figlia Matilda, abbiamo vissuto una crisi perché Katia era molto focalizzata sulla maternità, poi una notte ne abbiamo parlato perché non volevo fare finta di niente. I momenti di crisi possono anche esserci quando accadono cose complicate in famiglia. Con Katia ci sopportiamo e ci supportiamo. Bisogna capire che in un rapporto non ci può essere sempre la fiamma del primo anno, ma ci deve essere una costruzione di qualcosa", aveva raccontato Ascanio Pacelli, che con Katia Pedrotti ha avuto anche il figlio Tancredi (2013). Katia Pedrotti a Verissimo: "Fare il genitore non è facile"

