Andrea Cerioli: “La relazione più tossica è con mia figlia”

Allegra, la figlia di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione | Instragram: @iamandreacerioli

La piccola Allegra ha da poco compiuto 2 anni . La bambina è nata il 6 febbraio 2024 dalla relazione con Arianna Cirrincione .

Andrea Cerioli pubblica su Instagram un simpatico reel della figlia Allegra e ironizza sulla loro "relazione tossica". Nel reel, la bambina gioca con il cane di famiglia . Andrea Cerioli scrive: " La relazione più tossica è con mia figlia : si comporta spesso male, fa quello che vuole, mi bacia solo sotto ricatto, a volte mi schiaffeggia. E io sono sempre qui a perdonarla e a sentirmi in colpa se la rimprovero".

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono conosciuti e innamorati nel 2019 a Uomini e Donne. Dopo cinque anni di fidanzamento, Andrea ha chiesto la mano ad Arianna a giugno 2024. La coppia ha poi coronato il suo sogno d’amore con un matrimonio a Valle di Badia, in provincia di Pisa, il 24 maggio 2025.

Ospiti a Verissimo nell’ottobre 2025, Andrea e Arianna avevano ripercorso le emozioni del loro matrimonio e condiviso il desiderio di avere altri figli: "Ci piacerebbe regalare una sorellina o un fratellino ad Allegra".