Allegra, figlia di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione | Instagram: @iamandreacerioli

Nelle righe finali, Cerioli scrive: " Grazie amore mio per avermi capovolto la vita e avermi buttato sulla strada più bella che io potessi percorrere. Non riuscirò mai a darti quello che mi dai tu, ma ti giuro sulla mia vita che, finché non chiuderò il mio ultimo capitolo, resteremo insieme sulla nostra strada e ti amerò come nessuno saprà amarti mai".

Nella pubblicazione social, Andrea si racconta senza filtri e dà spazio anche alle proprie fragilità , confessando di essersi sentito talvolta non all’altezza del ruolo di papà. Accanto a queste ammissioni, emergono piccoli frammenti della quotidianità tra padre e figlia : Allegra che corre ad abbracciarlo quando rientra a casa, i racconti delle sue nuove conquiste e gli scherzi alla mamma Arianna.

Andrea Cerioli celebra il secondo compleanno della figlia Allegra con una dedica piena d'amore. Sul suo profilo Instagram, l’ex tronista ha condiviso un tenero scatto della bambina, nata il 6 febbraio 2024 dalla relazione con Arianna Cirrincione. Nella foto, Allegra lo guarda sorridente e lui commenta: "Vorrei poterti regalare anche solo quello che sento guardandoti sorridere, quando mi chiami papà".

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, la storia d'amore

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno iniziato la loro storia d'amore nel 2019 a Uomini e Donne. Il 6 febbraio del 2024 è nata la loro primogenita Allegra e, a giugno dello stesso anno, Andrea Cerioli ha fatto la proposta di matrimonio alla sua Arianna.

Il 24 maggio del 2025 la coppia è convolata a nozze a Valle di Badia, in provincia di Pisa. Ospiti a Verissimo a ottobre 2025, avevano ripercorso le emozioni del loro matrimonio e avevano rivelato il desiderio di allargare la famiglia: "Ci piacerebbe regalare una sorellina o un fratellino ad Allegra".