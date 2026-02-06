Andrea Cerioli celebra il secondo compleanno della figlia Allegra con una dedica piena d'amore. Sul suo profilo Instagram, l’ex tronista ha condiviso un tenero scatto della bambina, nata il 6 febbraio 2024 dalla relazione con Arianna Cirrincione. Nella foto, Allegra lo guarda sorridente e lui commenta: "Vorrei poterti regalare anche solo quello che sento guardandoti sorridere, quando mi chiami papà".
Nella pubblicazione social, Andrea si racconta senza filtri e dà spazio anche alle proprie fragilità, confessando di essersi sentito talvolta non all’altezza del ruolo di papà. Accanto a queste ammissioni, emergono piccoli frammenti della quotidianità tra padre e figlia: Allegra che corre ad abbracciarlo quando rientra a casa, i racconti delle sue nuove conquiste e gli scherzi alla mamma Arianna.
Nelle righe finali, Cerioli scrive: "Grazie amore mio per avermi capovolto la vita e avermi buttato sulla strada più bella che io potessi percorrere. Non riuscirò mai a darti quello che mi dai tu, ma ti giuro sulla mia vita che, finché non chiuderò il mio ultimo capitolo, resteremo insieme sulla nostra strada e ti amerò come nessuno saprà amarti mai".
Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno iniziato la loro storia d'amore nel 2019 a Uomini e Donne. Il 6 febbraio del 2024 è nata la loro primogenita Allegra e, a giugno dello stesso anno, Andrea Cerioli ha fatto la proposta di matrimonio alla sua Arianna.
Il 24 maggio del 2025 la coppia è convolata a nozze a Valle di Badia, in provincia di Pisa. Ospiti a Verissimo a ottobre 2025, avevano ripercorso le emozioni del loro matrimonio e avevano rivelato il desiderio di allargare la famiglia: "Ci piacerebbe regalare una sorellina o un fratellino ad Allegra".