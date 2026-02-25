Achille Polonara, la foto dall’ospedale: “L’intervento è andato bene”

Achille Polonara

Ospite a Verissimo insieme alla moglie Erika Bufano , Achille Polonara aveva parlato dell'intervento in questione. "Adesso è in remissione - ha raccontato lo sportivo a proposito della sua malattia - però devo fare un intervento per un problema riscontrato durante il coma. Mi metteranno un 'ombrellino' al cuore (una protesi usata in cardiologia ndr). Rispetto a quello che ho passato dovrebbe essere una passeggiata".

Nel 2025 ad Achille Polonara è stata diagnosticata una forma di leucemia mieloide acuta. Dopo mesi di cure, il cestista ha affrontato un trapianto di midollo osseo, un intervento che gli ha salvato la vita, ma che lo ha anche portato a passare dieci giorni in coma farmacologico a causa di complicanze.

Ospite a Verissimo nel 2025, Achille Polonara aveva parlato della sua malattia, oggi in remissione. "A maggio scorso ho iniziato ad avere la febbre, sembrava una febbre qualunque, però questa febbre non passava. A un certo punto ho fatto dei controlli per il tumore che avevo avuto nel 2023 (quando gli fu diagnosticata la neoplasia testicolare ndr). Ho fatto la TAC e gli esami del sangue. Ho dovuto fare poi dei controlli ulteriori e dopo l'esame del midollo è arrivata la diagnosi di leucemia mieloide acuta", aveva spiegato il campione.