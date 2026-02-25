Gigi D’Alessio, la dedica al figlio LDA: "Non devi dimostrarmi nulla, sono già orgoglioso di te"

Gigi D’Alessio ha dedicato delle bellissime parole al figlio LDA. "Goditi questi giorni, e divertiti, a me non devi dimostrare nulla, sono già orgoglioso del figlio e dell’artista che sei. Ti amo", ha scritto il cantautore, 59 anni, in occasione della nuova avventura di LDA, 22 anni, sul palco dell'Ariston.
Luca D'Alessio - in arte LDA - è nato nel 2003 dal matrimonio di Gigi D’Alessio con Carmela Barbato. La coppia ha avuto anche i figli Claudio (1987) e Ilaria (1992). Gigi D’Alessio poi è diventato anche papà di Andrea, nato nel 2010 dalla relazione con Anna Tatangelo. E ha avuto i figli Francesco (2022) e Ginevra (2024) con l'attuale compagna Denise Esposito.
LDA ha seguito le orme del padre nella musica. Ospite a Verissimo, il giovane cantante aveva parlato del profondo legame con il papà e delle critiche ricevute per essere "figlio d'arte": "Non è facile far capire alla gente che non c'è niente di strano se un figlio vuole fare lo stesso lavoro del padre. Se papà fosse medico e volessi fare il medico sarebbe normale, perché allora nel canto non lo è".
A giugno del 2025, Gigi D’Alessio e LDA avevano cantato insieme sul palco di Palermo durante il concerto Gigi & Friends - Sicily for Life. "Oltre all’amore tra padre e figlio, la musica ci ha uniti ancora di più", aveva detto il cantautore in quell'occasione. Ospite a Verissimo, Gigi D'Alessio aveva parlato dell'amore per i suoi figli. In particolare di LDA, il cantautore aveva detto: "Luca è quello che forse ha subito un po' di più perché fa il mio stesso mestiere. È più facile attaccarlo. Però devo dire che sta crescendo bene. Io non ho mai alzato il telefono per Luca e non lo farò mai. Nessun genitore dovrebbe farlo perché la corsia preferenziale non dà modo di far crescere un figlio forte".