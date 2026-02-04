Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono sposati. La coppia pubblica sui social alcuni scatti dopo il sì. "Just married": sono le parole sulla torta nuziale. In alcune foto compare anche il figlio Tommaso, nato nel 2021.



Nicolò Zaniolo, 26 anni, e Sara Scaperrotta, 27 anni, sono legati dal 2018. La coppia aveva vissuto un momento di crisi durante la gravidanza di Sara, ma dopo la nascita del figlio i due avevano deciso di dare una seconda possibilità al loro amore.



A marzo del 2025 era arrivata la proposta di matrimonio del calciatore. A ottobre dello stesso anno, hanno annunciato di essere in attesa del secondo figlio.