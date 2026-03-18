Elisabetta Gregoraci con il figlio Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci , 46 anni, condivide su Instagram una dolce dedica rivolta al figlio Nathan Falco - nato dall'amore con l'ex marito Flavio Briatore - che compie 16 anni. La showgirl e conduttrice pubblica sui social alcune foto ricordo insieme al figlio, accompagnate da queste parole: "Esattamente così da 16 anni: complici e tu vicino a me che sbuffi ad ogni mio continuo slancio di affetto. Grazie per avermi resa completa nel cuore e nell’anima quel 18 Marzo 2010 che resterà per sempre il giorno più bello della mia vita. Buon compleanno NFB amore mio".

Elisabetta Gregoraci con il figlio Nathan Falco

Nel suo messaggio, la conduttrice aveva aggiunto: "Dal mio punto di vista essere mamma di un adolescente significa imparare ogni giorno a bilanciare presenza e libertà . Significa ascoltare senza giudicare, anche quando sembrano lontani o distratti".

Elisabetta Gregoraci condivide spesso sui social attimi e ricordi con il figlio , parlando con i suoi follower del profondo legame che ha con Nathan Falco. Rispondendo a una domanda ricevuta tramite box nelle sue storie Instagram dove una follower le chiedeva se le capita mai di sentirsi distante dal figlio, Elisabetta aveva risposto: "Capita anche a me certo, come capita a tutte le mamme di un adolescente! Alla fine nessuno ci insegna ad essere genitori e questa fase è davvero particolare".

Elisabetta Gregoraci parla del figlio Nathan Falco a Verissimo

In un’intervista a Verissimo, Elisabetta Gregoraci aveva parlato del legame speciale con Nathan Falco, il figlio nato dal matrimonio con l'ex marito Flavio Briatore: "Mi piace questo rapporto che ho con lui, spero di mantenerlo. Non sarà facile, ma questo rapporto un po’ mamma amica a me piace tantissimo".

In quell'occasione la showgirl aveva aggiunto: "Bisogna lasciarli andare. Non sono nostri, cioè sono nostri ma in parte, quindi è giusto che facciano le loro esperienze di vita, e lui è tanto precoce in tutto".