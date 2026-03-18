Elisabetta Gregoraci, 46 anni, condivide su Instagram una dolce dedica rivolta al figlio Nathan Falco - nato dall'amore con l'ex marito Flavio Briatore - che compie 16 anni. La showgirl e conduttrice pubblica sui social alcune foto ricordo insieme al figlio, accompagnate da queste parole: "Esattamente così da 16 anni: complici e tu vicino a me che sbuffi ad ogni mio continuo slancio di affetto. Grazie per avermi resa completa nel cuore e nell’anima quel 18 Marzo 2010 che resterà per sempre il giorno più bello della mia vita. Buon compleanno NFB amore mio".
Elisabetta Gregoraci condivide spesso sui social attimi e ricordi con il figlio, parlando con i suoi follower del profondo legame che ha con Nathan Falco. Rispondendo a una domanda ricevuta tramite box nelle sue storie Instagram dove una follower le chiedeva se le capita mai di sentirsi distante dal figlio, Elisabetta aveva risposto: "Capita anche a me certo, come capita a tutte le mamme di un adolescente! Alla fine nessuno ci insegna ad essere genitori e questa fase è davvero particolare".
Nel suo messaggio, la conduttrice aveva aggiunto: "Dal mio punto di vista essere mamma di un adolescente significa imparare ogni giorno a bilanciare presenza e libertà. Significa ascoltare senza giudicare, anche quando sembrano lontani o distratti".
In un’intervista a Verissimo, Elisabetta Gregoraci aveva parlato del legame speciale con Nathan Falco, il figlio nato dal matrimonio con l'ex marito Flavio Briatore: "Mi piace questo rapporto che ho con lui, spero di mantenerlo. Non sarà facile, ma questo rapporto un po’ mamma amica a me piace tantissimo".
In quell'occasione la showgirl aveva aggiunto: "Bisogna lasciarli andare. Non sono nostri, cioè sono nostri ma in parte, quindi è giusto che facciano le loro esperienze di vita, e lui è tanto precoce in tutto".