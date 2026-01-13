Elisabetta Gregoraci, il rapporto con il figlio Nathan Falco: "Bilancio presenza e libertà"

Instagram: @elisabettagregoracireal

Gregoraci sottolinea l’importanza di rispettare i tempi e gli spazi dei figli: "Significa rispettare i loro spazi e i loro tempi, ma esserci sempre quando hanno bisogno, anche solo per un abbraccio. E poi, importantissimo, parlare con loro senza nessun tabù!".

"Capita anche a me certo, come capita a tutte le mamma di un adolescente! Alla fine nessuno ci insegna ad essere genitori e questa fase è davvero particolare".

In un’intervista a Verissimo, Elisabetta Gregoraci aveva parlato del legame speciale con Nathan Falco, il figlio nato dal matrimonio con l'ex marito Flavio Briatore: "Mi piace questo rapporto che ho con lui, spero di mantenerlo. Non sarà facile, ma questo rapporto un po’ mamma amica a me piace tantissimo".

Aveva anche spiegato come riesca a mantenere una presenza costante nella vita del figlio nonostante gli impegni. "Per fortuna riesco a vederlo sempre tutti i weekend, poi martedì, mercoledì scappo, vado a Ginevra e ci vediamo, facciamo le nostre cenette, le nostre cose".

In quell'occasione aveva aggiunto: "Bisogna lasciarli andare. Non sono nostri, cioè sono nostri ma in parte, quindi è giusto che facciano le loro esperienze di vita, e lui è tanto precoce in tutto".