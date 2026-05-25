Anna Tatangelo e il compagno Giacomo Buttaroni hanno celebrato il battesimo della figlia Beatrice, nata a gennaio del 2026. La cantante, 39 anni, ha condiviso sui social alcuni scatti dopo la cerimonia, tra cui una foto con il compagno, 32 anni, e la loro bambina.
Già mamma di Andrea - nato nel 2010 dalla relazione con Gigi D'Alessio, terminata nel 2020 -, Anna Tatangelo ha annunciato di essere in attesa di un bambino a giugno del 2025, svelando poi a Verissimo che sarebbe nata una femminuccia: "Arriva una principessa. Si chiamerà Beatrice. Il nome l'ha scelto mio figlio Andrea".
La cantante aveva parlato anche della storia d'amore con l'ex calciatore e allenatore Giacomo Buttaroni: "Ha i miei stessi valori. Il suo modo di approcciare le cose con grande semplicità ha scalfito alcuni lati di me che con gli anni si erano induriti".
Nel video sotto, l'ultima intervista di Anna Tatangelo a Verissimo.