Anna Tatangelo

Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta . La cantante ha annunciato la nascita di sua figlia Beatrice , condividendo la gioia per questo importante traguardo che segna un nuovo capitolo della sua vita .

Per la cantante si tratta della seconda esperienza di maternità dopo Andrea, nato nel 2010 dall'unione con Gigi D'Alessio. Negli ultimi anni Anna Tatangelo ha più volte raccontato quanto la dimensione familiare sia centrale nella sua vita e ora, con questa nuova nascita, amplia il suo nucleo familiare preparandosi a vivere una fase fatta di nuovi equilibri, tra affetti, maternità e carriera.

Anna Tatangelo: "Sono felice di diventare ancora mamma"

Durante la sua intervista a Verissimo, durante la quale ha svelato il sesso e il nome del nascituro, la cantante ha dichiarato: "Questo nuovo capitolo della mia vita è importante. Sono felice, perché diventare mamma, per me, è sempre stato un obiettivo. Sono felice di viverlo anche in questa seconda fase della mia vita. Lo vivo in maniera diversa. Sono contenta si allarghi la famiglia".