Anna Tatangelo svela il sesso (e il nome) del figlio che aspetta
Nascerà un maschietto o una femminuccia? La cantante lo svela a Verissimo
Anna Tatangelo aspetta una bambina, che si chiamerà Beatrice. La cantante lo svela a Verissimo. "Arriva una principessa. Mia mamma avrebbe voluto tantissimo una nipotina", afferma Anna Tatangelo che non nega di sentire forte la vicinanza di sua mamma in questa seconda dolce attesa: "Sono sicura ci sia il suo zampino". La cantante è incinta di sei mesi. La nascita della sua bambina è prevista per dicembre: "Mi faccio questo regalo per Natale". Diventata mamma di Andrea all'età di 22 anni, oggi Anna Tatangelo, 38 anni, sta vivendo una dolce attesa in una fase diversa della sua vita: "Sto vivendo questa seconda gravidanza con molta più serenità, con meno paturnie e con grande gioia. Sono felice di viverla in questa seconda fase della mia vita".
Il primogenito Andrea, oggi 15enne, è molto vicino alla mamma in questo nuovo viaggio: "Mi accompagna alle ecografie, si preoccupa per me, l'ho voluto coinvolgere subito". È stato Andrea infatti a scegliere il nome della sorellina: "Si chiamerà Beatrice".
Leggi anche
L'intervista
La cantante parla della relazione con l'ex calciatore con cui aspetta una figlia
La cantante parla della relazione con l'ex calciatore con cui aspetta una figlia
L'intervista
A Verissimo il racconto della mamma di San Carlo Acutis
A Verissimo il racconto della mamma di San Carlo Acutis
L'intervista
L'ex ragazza di Non è la Rai e concorrente del Grande Fratello parla a Verissimo della delicata vicenda che vede coinvolto suo fratello Manuel
L'ex ragazza di Non è la Rai e concorrente del Grande Fratello parla a Verissimo della delicata vicenda che vede coinvolto suo fratello Manuel