13 settembre 2025

Anna Tatangelo svela il sesso (e il nome) del figlio che aspetta

Nascerà un maschietto o una femminuccia? La cantante lo svela a Verissimo

Condividi:

Anna Tatangelo aspetta una bambina, che si chiamerà Beatrice. La cantante lo svela a Verissimo. "Arriva una principessa. Mia mamma avrebbe voluto tantissimo una nipotina", afferma Anna Tatangelo che non nega di sentire forte la vicinanza di sua mamma in questa seconda dolce attesa: "Sono sicura ci sia il suo zampino". La cantante è incinta di sei mesi. La nascita della sua bambina è prevista per dicembre: "Mi faccio questo regalo per Natale". Diventata mamma di Andrea all'età di 22 anni, oggi Anna Tatangelo, 38 anni, sta vivendo una dolce attesa in una fase diversa della sua vita: "Sto vivendo questa seconda gravidanza con molta più serenità, con meno paturnie e con grande gioia. Sono felice di viverla in questa seconda fase della mia vita".

Il primogenito Andrea, oggi 15enne, è molto vicino alla mamma in questo nuovo viaggio: "Mi accompagna alle ecografie, si preoccupa per me, l'ho voluto coinvolgere subito". È stato Andrea infatti a scegliere il nome della sorellina: "Si chiamerà Beatrice".

