Vacanze invernali in Lapponia per i neosposi Valentina Vignali e Fabio Stefanini. Dopo il sì a Pesaro, la coppia ha trascorso dei giorni da fiaba in Finlandia. Vacanze sulla neve, ma a St. Moritz, per Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta. Con loro anche Maddox, il figlio che Melissa Satta ha avuto con Kevin-Prince Boateng.



Vacanze invernali in Thailandia invece per Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello e le loro figlie Giulietta e Gabriella. Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno scelto il caldo delle Seychelles. Michelle Hunziker ha trascorso le vacanze in Messico insieme alla figlia Aurora Ramazzotti.

Nel video sopra, le vacanze invernali dei Vip.