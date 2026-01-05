Storie Instagram Enrico Nigiotti



Enrico Nigiotti, l'amore per i nonni condiviso a Verissimo

Ospite a Verissimo, Enrico Nigiotti aveva parlato dell'amore per i suoi nonni. In particolare il cantautore aveva raccontato un aneddoto su suo nonno Maso: "Mio nonno aveva un negozio di giocattoli, quando andò in pensione si prese un pezzo di terra in cui produceva olio e vino per noi familiari, non li vendeva. Quando ancora la musica non era una fonte di guadagno nella mia vita, mio nonno per darmi una mano mi prese con lui a lavorare in campagna. Da lì iniziò un rapporto tra di noi di amicizia, un rapporto che andava oltre a quello di nonno e nipote".



Proprio in onore del nonno il cantautore ha deciso infatti di chiamare Maso anche uno dei suoi due gemelli, nati a marzo del 2023. "Maso l'ho scelto per mio nonno che si chiamava Tommaso, ma lo chiamavano tutti Maso. Quando la mia compagna Giulia ha scoperto di essere incinta, non sapevamo ancora che fossero gemelli, avevo già scelto Maso se fosse stato maschio. Poi abbiamo scoperto che Maso in aramaico significa "gemello". Duccio invece poi l'ha scelto la mia compagna perché ci piaceva l'idea di dare ai nostri figli due nomi toscani, popolari", aveva spiegato a Verissimo.