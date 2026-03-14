GionnyScandal: "Ho tentato il suicidio, salvato grazie a un post sui social"

GionnyScandal ripercorre a Verissimo la sua difficile storia: dalla perdita dei genitori alla scoperta di essere stato adottato fino al tentativo di suicidio e al ritrovamento dei suoi genitori biologici.

Il rapper, 34 anni, è stato dato in adozione all'età di 2 anni, ma quando ne aveva 5 ha perso il padre adottivo e all'età di 10 anni è morta sua mamma. "Mi ricordo quel momento. Eravamo andati a fare delle commissioni e quando siamo tornati - era ora di pranzo e c'era anche mia nonna - la mamma si è accasciata. Mi ricordo la faccia dell'infermiere quando ha constatato che era morta. Cercavano di coprirmi gli occhi, ma io vedevo tra le dita", racconta il prossimo concorrente del Grande Fratello Vip.



Dopo la morte dei genitori, è stata la nonna Adriana il pilastro della vita di Gionata Ruggieri, questo il vero nome del rapper: "Mi ha fatto da mamma, da amica, da sorella". GionnyScandal definisce la perdita della nonna "il periodo più difficile della sua vita": "Quando è venuta a mancare, mi sono trovato solo. Anche se c'erano i miei zii, i cugini, la figura portante non c'era più".



Dopo la scomparsa della nonna, GionnyScandal ha vissuto un periodo di depressione ed è arrivato a tentare il suicidio. "Ero in studio e ho iniziato a farmi mille domande. Mi ricordo di aver detto al mio produttore: 'Vado a casa'. E lui mi ha detto: 'Tu non vai mai a casa senza aver finito la canzone'. Si è stranito".



Una volta a casa, il rapper ha tentato di togliersi la vita assumendo 13 boccette di Xanax, ma prima ha scritto un ultimo messaggio sui social, che gli ha salvato la vita: "Un mio amico ha visto il post e ha chiamato un altro amico che è venuto a casa mia. Ha chiamato l'ambulanza e mi hanno salvato per circa 4 minuti".



Grazie a Le Iene, GionnyScandal è riuscito a trovare i suoi genitori biologici: "È stata un'emozione incredibile". Il rapporto tra loro però non è continuato: "Sono successe delle cose spiacevoli però sono contento di aver risolto i dubbi che avevo". Oggi il rapper ha ritrovato il sorriso accanto a un amore: "L'amore c'è da un po'".