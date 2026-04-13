Gli highlights di Verissimo dell'11 e del 12 aprile

Dalle prime due settimane da genitori di Alex Belli e Delia Duran ai motivi della separazione di Stefano Corti e Bianca Atzei fino alla pausa tra Raffaella Fico e Armando Izzo: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 11 e domenica 12 aprile.

Valentina di Amici ha parlato del rapporto con Nicola, conosciuto nel talent show: "Vorrei continuare a vederlo anche fuori, vedremo". Plasma ha parlato del problema alle corde vocali: "Ho un polipo, dovrò operarmi". Stefania Orlando ha rivelato di aver subito una molestia all'età di 18 anni: “Durante la notte lui si era infilato nel mio letto e frugava nelle parti intime”.

Cristiano Malgioglio ha rivelato di aver tentato il suicidio dopo la scomparsa di sua mamma: "Non sapevo vivere senza di lei, era impossibile". Raffaella Fico ha parlato della fine della storia d’amore con Armando Izzo: "Non me lo aspettavo, andava tutto bene tra di noi". Ibiza Altea ha ricordato il papà di suo figlio: "Sono ancora innamorata di lui, è stato il mio primo amore".



Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 11 e domenica 12 aprile.