Stefano Corti e la fine della storia con Bianca Atzei: "Non c'è stato un tradimento, non si andava più d'accordo"

Stefano Corti parla a Verissimo della fine della storia con Bianca Atzei, con cui nel 2023 ha avuto il figlio Noa Alexander. "Stiamo attraversando un cambiamento importante. Sono passati pochi mesi, il tempo guarisce tutte le ferite, ma non è ancora passata. Quando uno mette su famiglia pensa alla famiglia. La nostra sarà una famiglia allargata bellissima", dice la Iena, 40 anni.

Per quanto riguarda i motivi che hanno portato alla separazione: "Non c'è un vero motivo, non c'è stato un tradimento. Non si andava più d'accordo. C'è un periodo iniziale in cui ci si innamora, ma, quando questo vulcano che esplode, si assesta e tutto diventa più quotidiano escono gli spigoli dell'altra persona. A quel punto o ci si adatta, c'è dell'accoglienza, c'è la voglia di passare sopra ad alcune cose oppure ci si chiede quale sia la direzione giusta da prendere".



Stefano Corti non nasconde il dispiacere per la fine della loro relazione: "Mi dispiace tanto per l'idea che ho di famiglia. Anche se Noa magari inizialmente non si è accorto, oggi forse capisce che o sta con me o con la mamma, che papà ha la casa nuova".