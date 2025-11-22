Bianca Atzei: "Io e Stefano Corti ci siamo lasciati"

Bianca Atzei parla per la prima volta a Verissimo della separazione da Stefano Corti. "È stata una bellissima storia d'amore, meravigliosa. E forse proprio quando capisci che non è più così bello, è il caso di parlarsi e prendere strade diverse. È un amore che cambia, che si trasforma e rimane il bene", afferma la cantante, 38 anni, che con la Iena nel 2023 ha avuto il figlio Noa Alexander.

Bianca Atzei assicura che non ci sia una motivazione precisa dietro alla loro separazione avvenuta a settembre: "A un certo punto non ci siamo più trovati, abbiamo perso un po' l'equilibrio e non siamo più andati d'accordo. Abbiamo fatto di tutto per riparare qualcosa di bello e importante che c'era tra di noi. Abbiamo creato la cosa più bella della nostra vita che ci terrà uniti e legati per sempre".

Oggi la cantante afferma di essere in buoni rapporti con l'ex compagno, 40 anni: "Ci vogliamo tantissimo bene, abbiamo rispetto l'uno per l'altra. Mio figlio deve avere una mamma sorridente, felice". Per quanto riguarda le minacce ricevute da Stefano Corti per il suo lavoro a Le Iene e rivolte a lui e alla sua famiglia, Bianca Atzei dice: "Sono stati giorni pesanti. Abbiamo lasciato nostro figlio Noa dai nonni in Sardegna per tenerlo il più protetto possibile, infatti ha iniziato la scuola più tardi. Le forze dell'ordine stanno procedendo per capire chi possa essere. Stefano sta facendo di tutto per proteggere la sua famiglia".