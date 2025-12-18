Di sfide ne ha vinte tante sul campo, ma la più importante la sta giocando ora. Domenica 21 dicembre a Verissimo, Achille Polonara.

Classe 1991, Achille Polonara è uno dei volti più noti del basket italiano. Nato ad Ancona, si è avvicinato alla pallacanestro fin da giovanissimo, costruendo passo dopo passo una carriera che lo ha portato a vestire le maglie di importanti club italiani ed europei, oltre a quella della Nazionale.

La sua vita però ha subito una brusca battuta d’arresto nel 2025, quando ha ricevuto la diagnosi di una forma di leucemia mieloide acuta. Dopo mesi di cure, Polonara ha affrontato un trapianto di midollo osseo, un intervento che gli ha salvato la vita ma che lo ha portato anche a passare dieci giorni in coma farmacologico a causa di alcune complicanze.

Molto legato alla sua famiglia, Achille ha potuto vivere anche momenti di gioia lontano dall’ospedale, ritrovando i suoi affetti più cari e condividendo il ritorno alla vita normale.