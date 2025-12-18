Rosalinda Cannavò: “Stiamo vivendo per la prima volta l’orribile sensazione di essere soli”

Rosalinda Cannavò condivide sui social una riflessione sulla genitorialità. L'influencer e attrice, 33 anni, racconta di attraversare giorni complicati: "Siamo ko e ci stiamo destreggiando con la bambina. Quest'influenza ci ha stesi come mai".



"Io ho avuto un peggioramento. La febbre rallenta tutto, ci sono momenti in cui mi manca il respiro", aggiunge Rosalinda Cannavò, che riflette come sia complicato gestire un momento del genere da genitori di una bimba piccola e senza aiuti. "Stiamo vivendo per la prima volta quella sensazione orribile di essere soli, ammalati e senza un nonno/a vicino che possa darci una mano con la bambina", spiega l'attrice e influencer, siciliana di origine, mentre il compagno Andrea Zenga è nato a Milano, ma cresciuto a Osimo (in provincia di Ancona).



"Noi stiamo cercando di dare il massimo, ma oggi faccio fatica ad alzarmi dal letto anche se so di non potermelo permettere", conclude Rosalinda Cannavò. Diventata mamma a settembre del 2024, ospite a Verissimo l'attrice e influencer non aveva nascosto le difficoltà della maternità: "Si ha la concezione della maternità tutta rosa e fiori, ma è normale che ci siano anche momenti più tosti".