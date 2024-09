Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono diventati genitori

Rosalinda Cannavò ha dato alla luce la sua prima figlia con Andrea Zenga. "Ho il cuore pieno d'amore. La nostra Camilla, Caterina. Così come la sognavo. Grazie per aver scelto noi come tuoi genitori", sono le parole della neomamma Rosalinda Cannavò, 31 anni.

" Benvenuta al mondo Camilla. Spero che tu possa prendere tutta la forza di questo mondo dalla tua mamma che è stata bravissima in queste ore difficili. Sono fiero di te amore mio, fiero di voi. Vi sarò sempre accanto", ha scritto Andrea Zenga, 30 anni, sui social, pubblicando il primo video in tre.

Solo pochi giorni fa l'attrice aveva fatto sapere su Instagram di aver concluso le vacanze al mare e di essere ritornata a Milano per gli ultimi preparativi prima della nascita della piccola.

A giugno, su Instagram, Rosalinda aveva confidato ai suoi fan di aver avuto alcuni problemi nel corso della gravidanza: "All'inizio della mia gravidanza ero depressa. Non sapete quanti sbalzi ormonali subiamo che possono portare anche a questo".

"Piangevo sempre, mi colpevolizzavo, non riuscivo a capire cosa mi stesse succedendo e come uscire da questo stato. Ho desiderato, e desidero, voluto, e voglio, troppo questa bambina", aveva spiegato l'attrice, 31 anni, che aveva annunciato di essere in dolce attesa a marzo, svelando poi di aspettare una femminuccia.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, la gioia di diventare genitori condivisa a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò avevano condiviso le emozioni della dolce attesa. "Avevo cominciato a sospettare che Rosalinda fosse incinta, ma non chiedevo per paura di rimanere deluso", aveva detto Andrea Zenga, 30 anni.

L'attrice aveva ammesso anche di aver avuto paura di non riuscire a diventare mamma a causa dell'anoressia di cui ha sofferto in passato: "Desideravo diventare mamma, lo sognavo, ma non ero sicura di poter realizzare questo sogno a causa delle difficoltà che ho avuto in passato".

"Avendo sofferto di anoressia, avevo il dubbio di non riuscire a diventare mamma, mi chiedevo: 'Chissà se succederà a me?'", aveva detto Rosalinda Cannavò.