Rosalinda Cannavò: "All'inizio della gravidanza ero depressa"

L'attrice e influencer parla di alcune difficoltà che sta incontrando in gravidanza e condivide sui social uno sfogo: "All’inizio della mia gravidanza ero depressa. Utilizzo questo termine e non mi vergogno di dirlo"

Rosalinda Cannavò condivide con i follower uno sfogo per alcune critiche che ha ricevuto, dopo aver parlato dei problemi di salute che sta riscontrando in gravidanza.

"Rimango sorpresa dalla mancanza di tatto, delicatezza e gentilezza che trovo in molte persone, soprattutto qui sui social", dice l'attrice e influencer, 31 anni, in attesa della prima figlia con Andrea Zenga.

"Tante donne mi scrivono che la gravidanza è uno stato di gioia e non un ricovero permanente, secondo loro non dovrei permettermi di raccontare disagi in gravidanza. Dovrei provare vergogna e timore nel condividere che ci sono dei momenti in gravidanza in cui non sto bene", spiega Rosalinda Cannavò che in gravidanza ha scoperto un problema alla tiroide e sta avendo problemi alla schiena e alla cervicale.

"Non vi nego che soprattutto all’inizio della gravidanza provavo tanta vergogna a raccontare i miei disagi, i miei problemi o stati d’animo. Spesso nella mia vita ho provato vergogna a chiedere aiuto a causa del giudizio altrui", aggiunge l'attrice. Rosalinda Cannavò racconta poi un momento molto delicato: "All’inizio della mia gravidanza ero depressa. Utilizzo questo termine e non mi vergogno di dirlo. Non sapete quanti sbalzi ormonali subiamo che possono portare anche a questo. Piangevo sempre, non riuscivo a capire cosa mi stesse succedendo e come uscire da questo stato. Mi colpevolizzavo e ricevevo come risposta: 'Non hai il diritto di essere depressa, sei incinta e devi essere la donna più felice del mondo'".

"Ho desiderato, e desidero, voluto, e voglio, troppo questa bambina. Mi sono sentita dire le peggio cose, anche da persone vicine", aggiunge l'attrice e influencer, che assicura di aver superato quel periodo difficile. L'attrice spiega perché ha voluto parlare di questo argomento così delicato: "Voglio far sentire meno sole e in colpa quelle donne che per paura del giudizio altrui tengono per sé tante difficoltà. Spero che questo mio racconto sia di aiuto e sostegno per tante donne".

Rosalinda Cannavò a Verissimo: "Temevo di non riuscire a diventare mamma"

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga avevano annunciato di aspettare un bambino lo scorso marzo, svelando poi che sarebbe nata una femminuccia. A Verissimo avevano condiviso le emozioni della dolce attesa. L'attrice aveva ammesso anche di aver avuto paura di non riuscire a diventare mamma a causa dell'anoressia di cui ha sofferto in passato.

"Desideravo diventare mamma, lo sognavo, ma non ero sicura di poter realizzare questo sogno a causa delle difficoltà che ho avuto in passato. Avendo sofferto di anoressia, avevo il dubbio di non riuscire a diventare mamma, mi chiedevo: 'Chissà se succederà a me?'", aveva affermato Rosalinda Cannavò.