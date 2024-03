Rosalinda Cannavò: "A causa dell'anoressia temevo di non riuscire a diventare mamma"

L'attrice e influencer parla a Verissimo dell'attesa del primo figlio insieme ad Andrea Zenga: "Avendo sofferto di anoressia, avevo il dubbio di non riuscire a diventare mamma, mi chiedevo: 'Chissà se succederà a me?'"

Rosalinda Cannavò parla a Verissimo della sua dolce attesa. E ammette di aver avuto paura di non riuscire a diventare mamma a causa dell'anoressia di cui ha sofferto in passato.

"Desideravo diventare mamma, lo sognavo, ma non ero sicura di poter realizzare questo sogno a causa delle difficoltà che ho avuto in passato", afferma Rosalinda Cannavò. E spiega: "Avendo sofferto di anoressia, avevo il dubbio di non riuscire a diventare mamma, mi chiedevo: 'Chissà se succederà a me?'".

Oggi l'attrice e influencer condivide la sua gioia di diventare mamma: "La vita mi ha sorpreso con questo bellissimo regalo: diventare mamma e diventarlo con un papà come Andrea".