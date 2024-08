Rosalinda Cannavò, vacanze finite: "Ora aspettiamo solo la piccola"

L'attrice sta per diventare mamma per la prima volta

Rosalinda Cannavò, in attesa della prima figlia con Andrea Zenga, ha concluso le vacanze al mare ed è ritornata a Milano per gli ultimi preparativi prima della nascita della piccola. "Dopo un mese di bagni e abbracci col pancione, ho detto addio al costume per tornare a Milano - ha scritto Rosalinda, al nono mese di gravidanza - Ora siamo solo in modalità 'aspettando la piccola' e nonostante tutte le piadine riminesi io sono anche in modalità 'cosa mangio e dove lo trovo?!'.

A giugno, su Instagram, Rosalinda aveva confidato ai suoi fan di aver avuto alcuni problemi nel corso della gravidanza: "All'inizio della mia gravidanza ero depressa. Non sapete quanti sbalzi ormonali subiamo che possono portare anche a questo".

"Piangevo sempre, mi colpevolizzavo, non riuscivo a capire cosa mi stesse succedendo e come uscire da questo stato. Ho desiderato, e desidero, voluto, e voglio, troppo questa bambina", aveva spiegato l'attrice che aveva annunciato di essere in dolce attesa a marzo, svelando poi di star aspettando una femminuccia.

Rosalinda Cannavò a Verissimo: "Temevo di non riuscire a diventare mamma"

Ospiti a Verissimo, Rosalinda Cannavò, 31 anni, e Andrea Zenga, 30 anni, avevano condiviso le emozioni della dolce attesa.

L'attrice aveva ammesso di aver avuto paura di non riuscire a diventare mamma a causa dell'anoressia di cui ha sofferto in passato: "Desideravo diventare mamma, lo sognavo, ma non ero sicura di poter realizzare questo sogno a causa delle difficoltà che ho avuto in passato".

"Avendo sofferto di anoressia, avevo il dubbio di non riuscire a diventare mamma, mi chiedevo: Chissà se succederà a me?", aveva detto Rosalinda Cannavò.

