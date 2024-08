Rosalinda Cannavò, le foto al mare con il pancione: "La mia era felice"

Rosalinda Cannavò, in attesa della prima figlia con Andrea Zenga, ha condiviso sui social alcuni scatti al mare con il pancione. "Nella mia era più felice di sempre", ha scritto l’attrice e influencer a corredo delle foto.

A giugno Rosalinda aveva parlato su Instagram di alcuni problemi avuti durante la gravidanza: "All'inizio della mia gravidanza ero depressa. Non sapete quanti sbalzi ormonali subiamo che possono portare anche a questo".

"Piangevo sempre, mi colpevolizzavo, non riuscivo a capire cosa mi stesse succedendo e come uscire da questo stato. Ho desiderato, e desidero, voluto, e voglio, troppo questa bambina", aveva spiegato Rosalinda Cannavò, che aveva annunciato di aspettare un bambino lo scorso marzo, svelando poi che sarebbe nata una femminuccia.

Rosalinda Cannavò a Verissimo: "Temevo di non riuscire a diventare mamma"

Ospiti a Verissimo, Rosalinda Cannavò, 31 anni, e Andrea Zenga, 30 anni, avevano condiviso le emozioni della dolce attesa.

L'attrice aveva ammesso di aver avuto paura di non riuscire a diventare mamma a causa dell'anoressia di cui ha sofferto in passato: "Desideravo diventare mamma, lo sognavo, ma non ero sicura di poter realizzare questo sogno a causa delle difficoltà che ho avuto in passato".

"Avendo sofferto di anoressia, avevo il dubbio di non riuscire a diventare mamma, mi chiedevo: Chissà se succederà a me?", aveva detto Rosalinda Cannavò.

