Georgina Rodriguez: "Con 5 bambini non riesco sempre a conciliare la famiglia con tutto ciò che vorrei fare"

"Essere mamma di cinque bambini non sempre mi permette di conciliare la famiglia con tutto ciò che vorrei fare": Georgina Rodriguez parla della maternità in un'intervista all'edizione spagnola di Elle. E spiega come riesca a conciliare il ruolo da mamma con il suo lavoro come modella e imprenditrice: "Sono un turbine che non si ferma mai. Avere aiuto non significa non avere nulla da fare. Tra la mia numerosa famiglia, i progetti professionali e la mia nuova azienda, non sto mai ferma. Ma tutta questa attività mi piace: mi sento una persona molto fortunata".



Parlando della sua famiglia, Georgina Rodriguez, 31 anni, aggiunge: "Per me significa tutto. Il sogno realizzato che desideravo fin da bambina. Provengo da una famiglia molto piccola composta da mia madre, mia sorella e me, per questo ho sempre saputo che in futuro avrei voluto una famiglia molto grande. Grazie a Dio oggi la vivo".

Insieme a Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez sta crescendo Cristiano Jr - avuto dal calciatore da una precedente relazione -, Mateo ed Eva, - i gemelli che Cristiano Ronaldo ha avuto nel 2017 con maternità surrogata -, Alana Martina - la sua prima figlia avuta con il calciatore - e Bella Esmeralda, la secondogenita avuta con Cristiano Ronaldo. La modella ha rivelato anche nell'intervista se in un futuro pensa di allargare la famiglia: "Sono molto giovane e ciò che verrà lo deciderà Dio".



Nell'intervista Georgina Rodriguez racconta anche la sua vita familiare: "Io sono molto permissiva e paziente e cerco di spiegare sempre il perché delle cose. Ho sempre la parola 'attenzione' in bocca: la maternità ti dona la capacità di vedere i pericoli in anticipo". La modella spiega anche come si impegni, insieme al compagno, a insegnare ai figli il valore del lavoro e dell'impegno: "La nostra essenza è intatta, anche se economicamente abbiamo altre possibilità. Per questo trasmettiamo loro i nostri valori. Sono testimoni di tutto il nostro impegno e sanno che nulla viene regalato; ricordiamo loro l’importanza di essere combattivi e, soprattutto, brave persone. Sono educati, responsabili e lavorano molto a scuola e nelle attività; soprattutto perseverano nei loro sogni. È ciò che vedono in casa".

Legata a Cristiano Ronaldo dal 2016, Georgina Rodriguez descrive così il loro primo incontro: "Una connessione che andava ben oltre l’aspetto fisico. Non posso dire che avessi previsto il mio destino né che sapessi che dieci anni dopo avremmo avuto cinque figli, ma ho provato una sensazione inspiegabile. È stato come se le nostre anime parlassero prima degli sguardi. Qualcosa dentro di me ha riconosciuto qualcosa dentro di lui e, da quell’istante, ho capito che quell’affinità era completamente diversa e unica".



Alla domanda su come facciano tenere vivo l'amore dopo quasi 10 anni insieme, la modella risponde: "Per me si costruisce giorno dopo giorno. Abbiamo cinque figli, abbiamo creato la vita insieme e questo ci ha uniti in un modo difficile da spiegare. Il nostro amore continua a crescere: cambia, si adatta e si rafforza in ogni fase. Ciò che proviamo oggi è vero e solido. Si sceglie, si cura e si onora".



Lo scorso agosto è arrivata anche la proposta di matrimonio, a proposito dell'anello di fidanzamento Georgina Rodriguez dice scherzando: "È il minimo che potesse offrirmi dopo dieci anni di attesa". E aggiunge: "Quando mi ha chiesto di sposarlo è stata l’ultima cosa a cui ho pensato: ci ho messo molto ad assimilare la pietra enorme che mi ha regalato. Sono rimasta talmente scioccata che l’ho lasciato in camera e l’ho guardato alla luce del sole solo il giorno dopo".



Nel video sotto, ripercorriamo la storia d'amore di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez.