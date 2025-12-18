Un’attrice amatissima che si racconterà in un’inedita veste di scrittrice: Rocío Muñoz Morales torna a Verissimo, domenica 21 dicembre dalle 16 su Canale 5.

Nata a Madrid nel 1988, Rocío Muñoz Morales inizia da bambina a studiare danza e flamenco, arrivando a lavorare per diversi anni come ballerina professionista nel tour mondiale di Julio Iglesias.

Dopo aver studiato giornalismo, frequenta l’accademia di recitazione. Debutta come attrice nel 2009 in Spagna. Nel 2012 arriva in Italia con il film Immaturi – Il viaggio di Paolo Genovese, dove conosce Raoul Bova, con cui ha vissuto una lunga relazione da cui sono nate due figlie: Luna, nel 2015, e Alma, nel 2018.