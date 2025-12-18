Angelina Jolie e la scelta di mostrare le cicatrici della mastectomia: “Ho voluto unirmi alle altre donne”

Angelina Jolie mostra per la prima volta sul Time le cicatrici della sua mastectomia preventiva, effettuata nel 2013. "Condivido queste cicatrici con molte donne che amo. E mi emoziono sempre quando vedo altre donne condividere le loro. Ho voluto unirmi a loro", ha spiegato l'attrice, 50 anni, all'edizione francese della rivista.



Nel 2013 Angelina Jolie ha raccontato sulle pagine del New York Times di essersi sottoposta a un intervento di duplice mastectomia per prevenire il rischio di sviluppare un cancro al seno, dopo aver ricevuto la diagnosi di mutazione del gene BRCA1. A distanza di 12 anni, la star spiega al Time: "Quando nel 2013 ho condiviso la mia esperienza, l’ho fatto per incoraggiare scelte consapevoli. Le decisioni in ambito sanitario devono essere personali e le donne devono avere le informazioni e il sostegno necessari per compierle. L’accesso allo screening e alle cure non dovrebbe dipendere né dalle risorse economiche né dal luogo in cui si vive".



Attraverso le pagine della rivista, l'attrice intende sensibilizzare sulla prevenzione del cancro al seno. "Ogni donna dovrebbe sempre poter determinare il proprio percorso di salute e disporre delle informazioni necessarie per fare le proprie scelte: i test genetici e lo screening dovrebbero essere accessibili e sostenibili per le donne che presentano fattori di rischio evidenti o una storia familiare significativa", spiega Angelina Jolie.



