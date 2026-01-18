Katia Ricciarelli e Iva Zanicchi parlano a Verissimo del sesso dopo gli 80 anni. "Hai un uomo? Qualcuno che ti corteggia, Katia?", chiede la cantante. E davanti alla risposta negativa del soprano, replica: "Peccato, perché fare l'amore fa tanto bene".

Iva Zanicchi, 86 anni, assicura di essere single, ma fa una rivelazione: "Ho una straordinaria capacità di immaginazione, sogno e faccio sogni erotici". "Anch'io, sempre", aggiunge Katia Ricciarelli, 80 anni.

"Il sesso fa bene", ribadisce Iva Zanicchi. Ma il soprano risponde: "Quando una ha sessualizzato troppo, non ha più voglia". "Allora ci hai dato un bel po'", è la replica ironica di Iva Zanicchi. La risposta di Katia Ricciarelli non tarda ad arrivare: "Ho già dato, ma ho anche ricevuto".

