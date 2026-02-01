Samira Lui e le critiche sull'aspetto fisico: "Non ho nulla contro la chirurgia"

Samira Lui risponde a Verissimo alle critiche sul suo aspetto fisico. "Non ho nulla contro la chirurgia. Direi tutto quello che ho fatto. Mi sono rifatta il seno, ma in viso non ho fatto nulla", afferma la showgirl, 27 anni.



A chi sostiene che sia ricorsa alla chirurgia estetica, paragonando la sua immagine oggi a quella degli esordi nel 2017, Samira Lui risponde: "Ho perso qualche chilo, ho imparato a truccarmi, ho sistemato meglio le sopracciglia che ti cambiano il viso". Infine con la sua solita ironia, la showgirl conclude: "Se c'è un chirurgo in studio, venga qui".