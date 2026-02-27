David Guetta con la compagna e i figli

Oltre che di Cyan e di Skyler, David Guetta è papà anche di Angie e Tim, nati dal matrimonio con la ex moglie e manager Cathy Lobé.

All'età di 58 anni, David Guetta è diventato papà per la quarta volta . Insieme alla compagna Jessica Ledon , 34 anni, il dj e produttore annuncia a sorpresa la nascita del figlio Skyler. "Benvenuto al mondo Skyler - scrive la coppia su Instagram in un post congiunto - Il più bel segreto che abbiamo mai custodito". David e Jessica condividono sui social alcune foto in famiglia con il figlio appena nato e con il primogenito Cyan, 23 mesi.

David Guetta e Jessica Ledon

Nato a Parigi il 7 novembre 1967, David Guetta è uno dei dj e produttori di maggior successo al mondo. Tra le sue canzoni più conosciute anche Memories con Kid Cudi e Titanium con Sia. David è fratello di Nathalie Guetta, attrice francese conosciuta anche in Italia.

Dal 1992 al 2014 David Guetta è stato sposato con Cathy Lobe, dalla quale ha avuto due figli. Dal 2024 il dj francese ha una relazione stabile con Jessica Ledon, modella di origini cubane di 34 anni che l'ha reso padre di Cyan e di Skyler.