Taylor Mega, credito: AGF



Una vita piena di luce, ma in cui non sono mancati momenti di difficoltà: sabato 28 febbraio a Verissimo la storia di Taylor Mega.

Chi è Taylor Mega



Nata a Carlino (Friuli Venezia Giulia) il 31 ottobre 1993 con il vero nome di Elisia Todesco, Taylor Mega cresce in una famiglia di allevatori e agricoltori. Ha due sorelle, una più grande e una più piccola. La mamma e il papà di Taylor appaiono spesso sul suo profilo Instagram, dove l'influencer condivide foto e video della sua vita familiare.

Taylor Mega esordisce come modella da giovanissima, per poi intraprendere la carriera da influencer. Negli anni, colleziona diverse esperienze in tv, come le partecipazioni nel 2019 a L'Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip. Proprio a L'Isola dei Famosi condivide con il grande pubblico una parte molto delicata della sua vita privata. Racconta di aver avuto problemi di tossicodipendenza, un periodo buio del passato durante il quale ha fatto uso di sostanze.

Nella vita di Taylor Mega trova spazio anche l'amore. Tra le sue storie più note quella con il trapper Tony Effe. Poi c'è l'amore per la famiglia, come il forte legame con la nonna Severina, scomparsa a inizio anno. Taylor Mega ha reso omaggio all'amata nonna paterna anche sui social, dove ha raccontato: "Ha avuto una vita difficile, ma anche una forza enorme. Rimase vedova quando il mio papà, il maggiore dei quattro figli, aveva soltanto 14 anni e dovette crescere da sola la famiglia in tempi duri, quando non avevano nulla (davvero nulla). In seguito affrontò un altro lutto, il più straziante: la perdita di un figlio, il fratello di mio papà. Eppure non si è mai indurita, non ha mai smesso di donare, di accogliere, di amare".

Tra i desideri di Taylor Mega c'è anche quello di diventare mamma. Sui social ha più volte raccontato di non poterne avere in modo naturale, condividendo con i fan i suoi problemi di fertilità. "La ginecologa mi guarda e fredda lapidaria e mi dice: 'Ma lei signorina con questo endometrio è impossibile che possa avere una gravidanza' - ha raccontato Taylor Mega in un video su TikTok - Faccio un giro di ginecologi e mi dicono tutta la stessa cosa, che effettivamente c'è un endometrio troppo sottile e quindi non posso avere figli in maniera naturale".

Nel 2025 l'influencer ha intrapreso una terapia che l'ha portata verso il congelamento degli ovuli. A ottobre, ha condiviso su Instagram il risultato del prelievo per il congelamento: "Un solo ovulo buono. Non è quello che speravo dopo tutte le siringhe, gli ormoni, e l'attesa. Probabilmente dovrò ricominciare tutto da capo, un altro ciclo, altre iniezioni, altra pazienza. È un momento di sconforto, non lo nascondo. Ma è anche un momento di speranza (uno è sempre meglio di niente)".