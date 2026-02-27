Demet Ozdemir compie 34 anni: "Grazie a tutti, siete la parte migliore della mia storia"

Demet Özdemir | Instagram: @demetozdemir

Demet Özdemir compie 34 anni e celebra il compleanno su Instagram pubblicando una dedica rivolta a tutte le persone che hanno fatto parte del suo percorso.

Nella didascalia, l'attrice turca scrive: "A tutti i compagni di viaggio che hanno assistito a questo mio percorso, che mi hanno guardata negli occhi semplicemente per quello che sono e mi hanno fatto provare ogni forma di amore, dico: grazie di cuore".

Demet aggiunge: "Crescere insieme a voi è impagabile. Grazie mille a tutti voi che mi avete aiutato a scrivere la mia storia e lo avete fatto con tutta la vostra buona volontà. Voi siete la parte più bella della mia storia. La mia famiglia, i miei amici, i miei compagni, tutti quelli che ho incontrato: mi avete fatto molto bene, grazie di esistere".

Demet Özdemir, tra le più amate attrici turche in Italia, ha recitato nel 2014 nella serie La ragazza e l’ufficiale. Ha poi raggiunto la notorietà grazie al ruolo di Sanem in DayDreamer - Le ali del sogno, dove ha recitato al fianco di Can Yaman.

Nel 2019, si è unita al cast della serie My Home My Destiny, dove interpreta la protagonista Zeynep. L'attrice turca è anche protagonista della serie Io sono Farah, attualmente in onda su Canale 5.