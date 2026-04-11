Delia Duran: "Ho partorito con un cesareo programmato perché Gabriel era troppo grande"

Delia Duran e Alex Belli condividono a Verissimo le emozioni dopo la nascita del primo figlio Gabriel, di due settimane.



"È stata un'emozione enorme che faccio fatica a descrivere", dice Delia Duran, 37 anni, che ha dato alla luce Gabriel con un parto cesareo programmato: "Abbiamo optato per il cesareo su consiglio del ginecologo perché il bambino era grande. Con il senno del poi abbiamo fatto bene perché Gabriel aveva il cordone attorno al collo".



Alex Belli ha assistito alla nascita del primo figlio: "Ho seguito tutto il parto, è stata un'emozione incredibile. Quando è nato, ho iniziato a piangere ininterrottamente, non me lo aspettavo". Per quanto riguarda l'allattamento, la coppia spiega che il figlio sta facendo allattamento misto. "Delia lo allatta al seno e io gli do il biberon. Facciamo a turno", spiega Alex Belli, 43 anni.