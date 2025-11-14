Edwige Fenech e la maternità a 22 anni: "L'ho vissuta come una benedizione"

Edwige Fenech parla a Verissimo della maternità all'età di 22 anni, quando nel 1971 è diventata mamma di Edwin. "Ero molto giovane, quando ho scoperto di essere incinta avevo 21 anni. Era complicato, non avevo in quel momento grosse possibilità economiche, ma l'ho vissuta come una benedizione. Ho voluto assolutamente il mio bambino".



L'attrice, che oggi ha 76 anni, ha cresciuto il figlio da sola con l'aiuto dei suoi genitori: "Sono stati straordinari, sono venuti a vivere con me in Italia. È stato un bel periodo perché era bello tornare a casa dal mio bambino". Edwin, che oggi ha 54 anni, porta il cognome della mamma Fenech. L'attrice non ha mai rivelato l'identità del padre di suo figlio: "Rispetto la sua decisione e non rivelerò mai chi sia il padre, anche se mio figlio ovviamente lo sa". Da undici anni l'attrice vive a Lisbona vicino al figlio, alla nuora e ai suoi due nipoti: "Credo di essere una brava nonna, sono super innamorata. Loro sono dei bambini fantastici. Ho un grande amore per loro e loro per me".