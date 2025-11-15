Cesara Buonamici e i tre anni di matrimonio con Joshua Kalman: "Mi piace dopo 25 anni poter dire 'mio marito'"

Cesara Buonamici parla a Verissimo dei tre anni di matrimonio con Joshua Kalman, che ha sposato a maggio del 2022. "Ci siamo sposati dopo 25 anni di fidanzamento, ma sono ancora una novella sposa. Devo dire che qualcosa cambia tra essere sposati e non esserlo. Anche se da fidanzati si stava molto bene, mi fa piacere dire 'mio marito' e mi piace essere chiamata 'moglie'", afferma la giornalista, 68 anni.



All'inizio Cesara Buonamici e Joshua Kalman, di professione medico, hanno vissuto una relazione a distanza. A questo proposito, la giornalista spiega: "Per i primi tre anni abbiamo fatto avanti e indietro tra Italia e Israele perché Joshua viveva a Tel Aviv. Allora la situazione era diversa e si poteva viaggiare facilmente. Poi dopo tre anni, abbiamo deciso di prendere una decisione e gli ho chiesto di venire in Italia".

