Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: "L'emozione di rivederci per caso è stata troppo forte"

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri raccontano a Verissimo la verità sull'inizio della loro storia d'amore. "Ci siamo rincontrati per caso in un locale a Roma. Io ero con la mia migliore amica e Gianmarco con degli amici. A un certo punto ci siamo salutati e mi sono emozionata come una 15enne", dice Martina, che in quell'occasione aveva rivisto il suo ex corteggiatore per la prima volta dalla scelta di Uomini e Donne, ricaduta invece su Ciro.



"Ho scelto in base alle sensazioni di quel momento. Il percorso con Gianmarco aveva preso una piega un po' polemica, litigavamo spesso. Forse mi spaventava anche il carattere di Gianmarco, che riusciva a farmi notare i miei sbagli. Essendo orgogliosa e istintiva, questa cosa un po' mi lasciava spiazzata, ma con il tempo ho capito che una persona che ti sa dire anche quando sbagli è stimolante", spiega l'ex tronista.

Dopo non essere stato scelto da Martina, Gianmarco è diventato tronista di Uomini e Donne, scegliendo Cristina Ferrara. Ma quando l'ex tronista ha rivisto Martina nel locale a Roma, la sua storia con Cristina era già giunta a termine. "Il saluto con Martina mi ha fatto un effetto che non credevo potesse essere così forte. Ho capito che c'era qualcosa di irrisolto", dice Gianmarco.



Sempre a proposito di quell'incontro, Martina precisa che la sua storia con Ciro stava volgendo a termine: "Aver rivisto Gianmarco ha sicuramente accelerato il tutto, ma ci saremmo lasciati comunque a prescindere perché c'erano dei problemi tra me e Ciro".

Qualche settimana dopo la fine della relazione con Ciro, Martina - che nel frattempo aveva iniziato a frequentare Gianmarco - ha pubblicato sui social una foto con la famosa collanina, regalatale proprio da Gianmarco nel corso di un'esterna a Uomini e Donne. A questo proposito, l'ex tronista dice: "Può essere stato indelicato per Ciro, l'ho fatto con troppa leggerezza, lo ammetto, ma non c'era la volontà di ferire. L'ho fatto con entusiasmo come gesto per la persona con cui stavo uscendo in quel momento, cioè Gianmarco".



Oggi Martina De Ioannon, 26 anni, e Gianmarco Steri, 29 anni, affermano di godersi l'inizio della loro storia d'amore, senza troppi programmi per il futuro e senza pensare già a una convivenza: "C'è molta spontaneità, non stiamo pensando a cosa potrebbe andare e cosa non potrebbe andare".