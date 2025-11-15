Briga e Arianna Montefiori svelano il sesso del figlio che aspettano

Briga e Arianna Montefiori aspettano una femminuccia. La coppia lo svela a Verissimo, con la complicità del loro cagnolone Baires. "Ho sempre pensato che fosse maschio, ma nell'ultima ecografia ho visto il suo nasino e mi è venuto il dubbio potesse essere una femminuccia", dice l'attrice, 31 anni, che diventerà mamma ad aprile.



A inizio novembre, Briga e Arianna Montefiori hanno annunciato che sarebbero diventati genitori, dopo sei anni di relazione. "Erano tanti anni che stavamo provando a realizzare il nostro sogno di creare una famiglia. Siccome questa cosa non succedeva, abbiamo fatto dei controlli da cui non sono risultati problemi, per cui abbiamo deciso di chiedere un piccolo aiuto alla medicina. Abbiamo fatto il primo step, quello meno invasivo, ed è andato bene", spiega l'attrice.



Il cantante, 36 anni, rivela che inizialmente si trattava di una gravidanza gemellare: "Purtroppo un feto si è riassorbito". Arianna Montefiori ammette che la perdita di uno dei due gemelli non è stata semplice da accettare: "Io mi sentivo già mamma di due bambini. Quando dall’ecografia ho visto che uno dei due non aveva più battito, sono stata male. Poi mi hanno spiegato che è una cosa che succede spesso e che se avessi fatto gli esami più avanti magari non l'avrei mai saputo che la gravidanza era partita gemellare. Quindi oggi c'è un angioletto che ci protegge".



