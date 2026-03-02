"Con il papà di Axel non siamo riusciti a trovare un punto d’incontro che ci potesse permettere di andare avanti come coppia": Romina Carrisi ha parlato per la prima volta a Verissimo della separazione da Stefano Rastelli, con cui nel 2024 ha avuto il figlio Axel Lupo.

Per quanto riguarda le ragioni che hanno portato alla decisione di porre fine al rapporto, Romina Carrisi ha detto: "È un anno che io non provo più quello che provavo prima per lui. Non puoi forzarti ad amare qualcuno. Per me è stato estremamente difficile, un fallimento, ma devo andare avanti ed essere forte per Axel. È tossico e sbagliato rimanere in un rapporto dove non c'è amore".

Alla domanda se abbia avvertito delle mancanze nella loro relazione, Romina Carrisi ha risposto: "Non c'era una base di rispetto". La sua priorità rimane Axel Lupo: "È la mia vita. Io ce la metto tutta. Spero di poter essere un'ottima madre".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Romina Carrisi a Verissimo.