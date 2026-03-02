Coppie 02 marzo 2026

Il pilota di Formula 1 e l'influencer hanno condiviso sui social i video del loro matrimonio

Foto Instagram Alexandra Saint Mleux

Charles Leclerc, 28 anni, e Alexandra Saint Mleux, 23 anni, si sono sposati. Il pilota di Formula 1 e la modella e influencer hanno condiviso sui social i video del loro matrimonio civile, celebrato il 28 febbraio. L'auto scelta dagli sposi per la cerimonia non poteva che essere una Ferrari.

Charles Leclerc è legato ad Alexandra Saint Mleux dal 2023. A novembre del 2025 la coppia ha reso noto l'imminente matrimonio, pubblicando sui social le immagini della proposta del pilota di Formula 1. Complice il loro cagnolino Leo, sulla cui medaglietta è stato inciso in inglese: "Papà vuole sposarti".