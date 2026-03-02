Charles Leclerc, 28 anni, e Alexandra Saint Mleux, 23 anni, si sono sposati. Il pilota di Formula 1 e la modella e influencer hanno condiviso sui social i video del loro matrimonio civile, celebrato il 28 febbraio. L'auto scelta dagli sposi per la cerimonia non poteva che essere una Ferrari.
Charles Leclerc è legato ad Alexandra Saint Mleux dal 2023. A novembre del 2025 la coppia ha reso noto l'imminente matrimonio, pubblicando sui social le immagini della proposta del pilota di Formula 1. Complice il loro cagnolino Leo, sulla cui medaglietta è stato inciso in inglese: "Papà vuole sposarti".
Nata a Parigi il 19 giugno 2002, Alexandra Saint Mleux è cresciuta a Montecarlo, dove è nato Charles Leclerc. Nella capitale francese Alexandra ha studiato Storia dell'arte. È attiva nel mondo della moda e anche sui social, con i suoi 3,5 milioni di follower su Instagram.