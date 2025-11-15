L'ultima intervista di Beppe Vessicchio a Verissimo: "Potrei tagliarmi la barba solo per le mie bisnipotine"

Dalla scomparsa del papà a causa dell'amianto all'amore per la sua famiglia tutta al femminile: Beppe Vessicchio si era raccontato a Verissimo nel 2023.



Parlando della sua famiglia d'origine, il direttore d'orchestra aveva raccontato: "Mio padre è una vittima dell'amianto. Noi non eravamo a conoscenza dei pericoli di vivere nella zona di Bagnoli di Napoli. Ma un indizio c'era: regalavano il latte ai dipendenti perché il latte avrebbe dovuto depurare".



Beppe Vessicchio aveva parlato anche della sua famiglia tutta al femminile, composta dalla moglie Enrica - a cui è stato legato per più di 45 anni - dalla loro figlia Alessia, dalla nipote Teresa e dalle due bisnipotine Alice e Caterina. Il direttore d'orchestra si era detto pronto a tutto per amore delle sue bisnipotine: "Per loro potrei persino tagliarmi la barba".



Beppe Vessicchio è scomparso lo scorso 8 novembre per una polmonite interstiziale precipitata molto rapidamente.



