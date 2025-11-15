Sevda Erginci, la storia d'amore con il marito Efe Saydut: "Non vediamo l'ora di allargare la famiglia"

Sevda Erginci parla a Verissimo della sua storia d'amore con il marito Efe Saydut, con cui è sposata da settembre. È stata la passione per i cavalli a farli incontrare: "Ci siamo conosciuti in un maneggio di proprietà di amici in comune. È iniziato tutto con una semplice chiacchierata".



L’attrice turca, che interpreta Zeynep in Forbidden Fruit, ammette di essere rimasta subito colpita da Efe Saydut, ma di averci messo un po' di tempo a lasciarsi conquistare: "A causa delle mie esperienze negative vissute in passato, non riuscivo a lasciarmi andare. Non ho mostrato subito i miei sentimenti, ci è voluto un po'".

Efe Saydut è arrivato nella vita di Sevda Erginci in un momento in cui l'attrice aveva imparato ad amarsi. A questo proposito, Sevda Erginci, 32 anni, dice: "Tutti diciamo di amarci, ma di solito sono solo parole perché è raro incontrare persone capaci di amarsi davvero. Io ho conosciuto Efe in un momento in cui ero pronta ad amare davvero, non so se sia successo per coincidenza o per destino".



In futuro Sevda Erginci vorrebbe allargare la famiglia: "Non vediamo l'ora, desideriamo entrambi un figlio, ma ci siamo appena sposati e ci stiamo godendo il momento".

