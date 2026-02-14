Melissa Satta e la storia d'amore con Carlo Gussalli Beretta: "Questa volta spero che sia per sempre"

Melissa Satta parla a Verissimo della storia d'amore con Carlo Gussalli Beretta. "Oggi posso dire di essere felice. Sono contenta di tutti gli step fatti. Per me Carlo oggi racchiude la perfezione di un rapporto", afferma la showgirl, 40 anni, mamma di Maddox, nato nel 2014 dal matrimonio con Kevin-Prince Boateng.



Parlando del compagno, 28 anni, Melissa Satta aggiunge: "Mi supporta, mi accetta come donna e come mamma. Rispetta tantissimo me e Maddox come famiglia. È il primo a preoccuparsi di Maddox ogni volta".



"Questa volta spero che sia per sempre", ammette la showgirl, che non esclude in futuro il matrimonio e un altro figlio: "Lascio le porte aperte a tutto. Avendo avuto Maddox, sono realizzata e soddisfatta. Però penso al mio compagno, che è giovane e merita di provare quello che ho provato io con Maddox. Quindi se dovesse chiedermelo, sarei felice e pronta a farlo".