Alex Belli e Delia Duran sono diventati genitori: "È nato Gabriel"

Alex Belli e Delia Duran sono diventati genitori. L'attore, 43 anni, e la modella, 37 anni, hanno annunciato la nascita del figlio Gabriel, venuto alla luce il 23 marzo alle 9:53 del mattino. "È nato il piccolo Gabriel", ha scritto la coppia sui social, pubblicando alcuni scatti in cui si intravede il bambino.

Ospiti a Verissimo a novembre del 2025, Alex Belli e Delia Duran avevano annunciato di essere in attesa di un bambino. "Dopo cinque anni di tentativi ce l'abbiamo fatta, non è stato facile. Avevamo quasi perso le speranze", avevano spiegato.

Legati da sette anni, Alex e Delia si sono scambiati le promesse nel 2021 e da cinque anni sognavano di diventare genitori. "Dopo l'estate eravamo già pronti a iniziare il percorso di fecondazione, avevamo preso i contatti, invece poco prima abbiamo scoperto la gravidanza. È arrivata in modo naturale", avevano raccontato.

Nel video sotto, l'intervista di Alex Belli e Delia Duran a Verissimo.