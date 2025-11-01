Alex Belli e Delia Duran diventeranno genitori: "Avevamo perso le speranze"

Alex Belli e Delia Duran diventeranno genitori. La coppia annuncia a Verissimo di aspettare un bambino. "Dopo cinque anni di tentativi ce l'abbiamo fatta, non è stato facile. Avevamo quasi perso le speranze", dice la coppia.

Legati da sette anni, Alex Belli e Delia Duran si sono scambiati le promesse nel 2021, da cinque anni sognavano di diventare genitori ed erano pronti a intraprendere un percorso di fecondazione. "Dopo l'estate eravamo già pronti a iniziare il percorso di fecondazione, avevamo preso i contatti, invece poco prima abbiamo scoperto la gravidanza. È arrivata in modo naturale", spiegano.



Per quanto riguarda la gravidanza Delia Duran, 37 anni, aggiunge: "Sono entrata nel quarto mese. Non sappiamo ancora il sesso, ma per me è indifferente se sarà maschio o femmina".