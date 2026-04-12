Raffaella Fico e la fine della storia d’amore con Armando Izzo: "Non me lo aspettavo, andava tutto bene tra di noi"

Raffaella Fico parla a Verissimo dell'allontanamento del compagno Armando Izzo, che di recente ha annunciato di aver preso una pausa di riflessione.



"Andava tutto bene, poi improvvisamente lui ha scelto di andare via. Non me lo aspettavo, è stata una cosa improvvisa come un fulmine a ciel sereno", afferma la showgirl, 38 anni, che lo scorso dicembre ha perso il bambino che aspettava con Armando Izzo: "Non ho ancora elaborato il lutto".



Raffaella Fico e Armando Izzo erano legati da un anno. "Vivevamo insieme poi lui ha deciso di andare via", ha detto la showgirl, che esclude che ci siano di mezzo terze persone e assicura di non sapere le motivazioni della decisione del compagno: "Stavamo benissimo, era tutto rosa e fiori. Non so cosa sia successo, credo che abbia avuto bisogno di un momento per stare da solo e riflettere per delle problematiche, delle pressioni. Ci sto male però rispetto la sua scelta".



Raffaella Fico non nega di provare ancora dei sentimenti verso Armando Izzo: "Mi sono innamorata di lui e lo amo tuttora". Ma alla domanda se veda un ritorno con il calciatore, la showgirl risponde: "In questo periodo di riflessione sua ne approfitterò per riflettere anche io. Se dovesse tornare, dovrà darmi delle spiegazioni. Poi nella vita mai dire mai".

